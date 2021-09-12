Инсайдер рассказал, почему Пол Пирс презирал Леброна Джеймса с самого начала карьеры

Инсайдер Крис Манникс поделился мыслями о причинах неприязни известного экс-баскетболиста НБА, 10-кратного участника Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пола Пирса по отношению к нынешнему лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.



«Мне не кажется, что между Полом и Леброном было уж слишком много личных разногласий. Но Полу не понравилось, что Леброн, так сказать, был посвящён в рыцари, что он сразу стал королем Джеймсом. Пол должен был пахать на каждом этапе своего пути. На драфте он был 10-м пиком. То ножевое ранение… Он должен был заплатить большую цену, прежде чем достиг определённого статуса. А Леброн всего этого не делал. Это накаляло обстановку», — сказал Манникс в эфире SiriusXM NBA Radio.

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