Блэйк Гриффин назвал самого талантливого атакующего игрока, которого когда-либо видел
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Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин поделился мыслями о самом талантливом атакующем игроке, который встречался ему за время карьеры. По его словам, таковым является его одноклубник, форвард Кевин Дюрант.
«Его стиль очень трудно описать — он какой-то особенный. Но этот парень неподвластен никакому защитнику. Никогда не видел такой атакующей мощи от кого-то ещё», — приводит слова Гриффина Sportskeeda, ссылаясь на эфир подкаста TheOldMan&TheThree.
Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.
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