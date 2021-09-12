Расселла Уэстбрука раскритиковали за неоднозначный выбор наряда

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук разместил новое фото в своём «твиттере», на котором он запечатлён в крайне необычном наряде.
«Не обращайтесь ко мне, если это не четыре буквы», – подписал фото Уэстбрук, процитировав рэпера Кендрика Ламара.
Фото можно посмотреть на странице Расселла Уэстбрука в «Твиттере».
Фаната Уэстбрука не оценили его выбор гардероба и выступили с рядом критических сообщений в адрес баскетболиста:
«И это величайший из величайших в моём представлении — мне не нравится это».
«Чёрт возьми, это настоящее унижение для чёрных парней: мужчина, тем более такой великий, не должен носить женскую одежду, а женщина не должна носить мужскую. Мы так сильно отдалились от Бога».
«Этот парень не может жить без внимания. И в этом проблема. Леброн выдворит его, если он продолжит эти выходки».
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