Жоаким Ноа назвал топ-5 игроков всех времён. Леброна Джеймса нет в списке

Двукратный участник Матча звёзд НБА Жоаким Ноа представил идеальную пятёрку лучших баскетболистов всех времён. В список не вошёл звёздный Леброн Джеймс.
«Сначала я выбрал бы Шакила О'Нила. Потом — Дирка Новицки: не только из-за его габаритов, но и благодаря умению «растягивать» оборону, стягивать соперников на себя. На периметре играли бы Майкл Джордан и Коби Брайант. Ну и я, конечно», — приводит слова Ноа The Players Tribune.
Ноа провёл в НБА 13 сезонов. В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 667 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи. На протяжении девяти сезонов Ноа выступал в составе «Чикаго». Кроме того, в послужном списке Ноа — «Нью-Йорк», «Мемфис» и «Клипперс».
Жоаким Ноа дважды участвовал в Матче звёзд НБА — в 2013 и 2014 годах. Однажды Ноа признавался лучшим защищающимся игроком года — в 2014 году.
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