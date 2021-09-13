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Инсайдер отреагировал на информацию о переходе Майка Джеймса в «Фенербахче»

Инсайдер отреагировал на информацию о переходе Майка Джеймса в «Фенербахче»
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Известный инсайдер Донатас Урбонас прокомментировал слух о переходе Майка Джеймса в «Фенербахче». Урбонас опроверг данную информацию, которая изначально публиковалась от его имени.

«Объясняю последний раз: переход Майка Джеймса в «Фенербахче» — фейковая новость. Я никогда не сообщал подобного. Новость была опубликована аккаунтом, который только выдавался за мой», — написал Урбонас в своём «твиттере».

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, пока контракт с ним не был расторгнут.

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