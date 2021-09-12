Эпопея завершилась. ЦСКА избавился от главной обузы

У московского ЦСКА стало на одну проблему меньше. Клубу наконец-то удалось достигнуть договорённости о расторжении контракта с разыгрывающим Майком Джеймсом. Американец покидает команду. Эпопея завершилась. Армейцы избавились от главной обузы и могут спокойно сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

Джеймс был отстранён от игр в марте этого года после конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом. В апреле он отправился доигрывать сезон за «Бруклин Нетс», но в НБА надолго не задержался. Не получив предложений из США, Джеймс был вынужден вернуться в расположение московского клуба. Однако до работы с основной командой он допущен не был. Американец тренировался с молодёжкой и рисковал начать предстоящий сезон в Суперлиге-1. Но вчера в ЦСКА объявили, что контракт с Джеймсом был расторгнут.

Соглашение было рассчитано до 2023 года. По нему Джеймсу полагалось выплатить $ 5 млн. И самое интересное, а именно условия его расторжения, пока не разглашаются. В то, что Джеймс просто так отказался от части положенной ему суммы, верится с трудом. Как и в то, что в ЦСКА всё-таки решили заплатить неустойку целиком. У сторон ушло почти полгода на то, чтобы договориться, и вот так всё завершиться не могло.

Возможно, у Майка уже имеются договорённости с другим клубом. Да и провести два сезона в Суперлиге-1 – перспектива так себе. Даже за $ 5 млн. К тому же игрок заявлял, что в 2023-м планирует закончить с баскетболом. И важность двух ближайших лет для его карьеры трудно переоценить. Так что уход из ЦСКА был оптимальным решением для всех.

Армейцы всё ещё нуждаются в качественном разыгрывающем, но возвращение Джеймса, очевидно, никак не рассматривалось. В клубе ясно дали понять, что при Итудисе оно невозможно. Даже несмотря на то, что на днях москвичи упустили Кевина Пангоса и фактически лишились единственной подходящей опции. Проблемы в задней линии никуда не делись, но рисковать атмосферой в раздевалке и целостностью коллектива в ЦСКА не стали. И правильно сделали.

Где Джеймс продолжит карьеру – неизвестно. Он, само собой, хочет обратно в НБА. Но если бы из-за океана поступило предложение, Майк сразу же рванул бы туда. Интерес к американцу уже приписывают новичку Евролиги «Монако». Не самый плохой вариант. После истории в ЦСКА с Майком вряд ли рискнёт связаться топовый клуб вроде «Реала» или «Барселоны». Но Джеймс по-прежнему является одним из лучших на своей позиции в Евролиге и без работы наверняка не останется. Так думают и в ЦСКА. Просто Майку, скорее всего, придётся восстанавливать репутацию в относительно скромном клубе.

«У нас нет сомнений в уровне мастерства Майка. Мы благодарны ему за множество ярких моментов, зрелищный стиль игры, умение взять на себя ответственность в сложные минуты. Искренне желаю Майку удачи. Уверен, у него впереди ещё немало личных и профессиональных побед», — сказал президент клуба Андрей Ватутин.

К индивидуальному мастерству Джеймса действительно нет вопросов. А вот характер у него по-настоящему непростой. С 2012 года Джеймс сменил 11 команд и ни в одной не задержался более чем на два года. Отчисление из ЦСКА послужит для него хорошим уроком. Да, ещё год назад он был бесспорным лидером команды и получил новый контракт аж на три года. Но в московском клубе показали, что незаменимых не бывает и ни одного игрока не поставят выше интересов команды. Даже если это звезда первой величины, вокруг которой строится команда.

ЦСКА тоже получил урок. К выдаче долгосрочных дорогих контрактов в армейском клубе наверняка будут осторожнее, особенно в случае неоднозначных личностей вроде Джеймса. ЦСКА наверняка не удалось полностью избежать потерь. Как минимум финансовых. За бесплатно Джеймс бы точно никуда не ушёл. Но всё лучше, чем держать на огромной зарплате игрока второй команды. Судить о том, как дорого Джеймс в итоге обошёлся ЦСКА, можно будет только в том случае, если станут известны условия расторжения контракта. Но одно можно сказать наверняка – в форме московского клуба Майка мы больше не увидим. И это хорошо.