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Источник, близкий к «Зениту», отреагировал на информацию об интересе клуба к Майку Джеймсу

Источник, близкий к «Зениту», отреагировал на информацию об интересе клуба к Майку Джеймсу
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Баскетбольный клуб «Зенит» не заинтересован в подписании экс-игрока московского ЦСКА Майка Джеймса. Как сообщает Metaratings со ссылкой на источник, близкий к клубу, «Зенит» не вёл никаких переговоров с игроком.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах американца заинтересованы сразу несколько европейских клубов, включая «Фенербахче», «Монако» и «Реал».

После отчисления из ЦСКА Майк Джеймс уехал в США.

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