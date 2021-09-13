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Только в одном клубе НБА есть три игрока с рейтингом 90+ в NBA 2K22

Только в одном клубе НБА есть три игрока с рейтингом 90+ в NBA 2K22
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Только в одном клубе НБА есть сразу три игрока с рейтингом выше 90 в игре NBA 2K22. Всего в игре представлены 16 игроков, рейтинг которых превышает 90, среди которых оказались Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден. Рейтинг Дюранта составляет 96, Хардена — 94, а Ирвинга — 91.

Напомним, ранее разработчики представили топ-10 игроков по рейтингу.

В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).

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