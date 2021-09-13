Лука Дончич отреагировал на победу «Реала» над «Барселоной» в Суперкубке Испании

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич отреагировал на победу своего бывшего клуба, мадридского «Реала», над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.



«Вперёд! Невероятно! Хала, Мадрид!» — написал в своём «твиттере» словенский баскетболист.

Напомним, мадридский «Реал» победил «Барселону» в финале Суперкубка Испании, матч завершился со счётом 88:83. По ходу матча сине-гранатовые упустили преимущество в 19 очков.



В составе «Барселоны» лучшую результативность показали Кори Хиггинс (16 очков), Брэндон Дэвис (13 очков), Никола Миротич (12 очков), Ник Калатес (11 очков, 7 передач) и Пьер Ориола (11 очков). У «Реала» выделились Серхио Льюль (24 очка), Венсан Пуарье (16 очков, 11 подборов), Карлос Алосен (11 очков) и Найджел Уильямс-Госс (9 очков).