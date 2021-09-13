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Владимир Гомельский оценил возможный переход Брэда Уонамейкера в ЦСКА

Владимир Гомельский оценил возможный переход Брэда Уонамейкера в ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил возможный переход разыгрывающего Брэда Уонамейкера в ЦСКА.

«Уонамейкер — добротный разыгрывающий. Он приобрёл опыт игры в НБА. Хороший выбор», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА выбрал себе Брэда Уонамейкера как новую трансферную цель после того, как не сумел подписать перешедшего в «Кливленд Кавальерс» разыгрывающего Кевина Пангоса.

32-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы остаться в НБА, но рассматривает и предложения из Европы. Ранее сообщалось, что Уонамейкера хотят пригласить «Партизан», «Маккаби» и «Виртус».

Последние несколько сезонов разыгрывающий провёл в НБА, где защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Уонамейкер имеет большой опыт выступлений и в Европе, где играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».

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