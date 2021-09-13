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Капитан сборной России Андрей Воронцевич — о работе депутатом в будущем: почему нет?

Капитан сборной России Андрей Воронцевич — о работе депутатом в будущем: почему нет?
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Форвард УНИКСа, капитан сборной России Андрей Воронцевич не исключил, что может уйти в политику после завершения спортивной карьеры. В 2017 году Воронцевич стал автором фразы: «Если не в ЦСКА, то в депутаты».

«Настраиваю себя на то, что лучшее время — это здесь и сейчас, а лучшие годы всегда впереди. Молодо себя чувствую. Пока чувствую себя хорошо, надо играть. На данном этапе карьеры чувствую себя хорошо, дай бог чтобы и дальше так было.

Реальна ли перспектива стать депутатом? Да, почему нет? У меня есть второе высшее образование — это дипломатическая академия. Поэтому без проблем, поживем — увидим, как кривая выведет. Что будет завтра, никто не знает, будь что будет», — приводит слова Воронцевича «Татар-Информ».

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