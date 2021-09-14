Игрок ЦСКА иронично ответил на вопрос, какой будет следующая команда Майка Джеймса

Баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн иронично ответил на вопрос, где продолжит карьеру разыгрывающий Майк Джеймс.



«Гарлем Глобтроттерс», — ответил Джеймс в комментариях в «Инстаграме» к записи Eurohoops.

Фото: twitter.com/AravantinosDA

«Гарлем Глобтроттерс» — выставочная команда, существующая с 1927 года. В своих выступлениях сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии. Примечательно, что летом 2021 года они выразили желание создать собственный клуб в НБА.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.