«Фенербахче» расстался с одним из самых именитых ветеранов Евролиги
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Турецкий баскетбольный клуб «Фенербахче» объявил, что разыгрывающий Али Мухаммед, ранее известный как Бобби Диксон, покидает команду. С 36-летним ветераном расторгли контракт.
Мухаммед отыграл за «Фенербахче» шесть сезонов, трижды выиграв чемпионат Турции и став победителем Евролиги. В прошедшем регулярном чемпионате Турции разыгрывающий набирал в среднем 6,3 очка и 1,7 подбора за игру.
Диксон родился в Америке, но всю игровую карьеру провёл в Европе. Разыгрывающий выступал за пять французских клубов, три итальянских, два турецких и один польский. В 2015 году он принял турецкое гражданство, сменил имя на Али Мухаммед и начал выступать за сборную Турции, с которой принял участие в чемпионате Европы.
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