Владимир Гомельский назвал трёх любимых игроков в составе ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал трёх своих любимых баскетболистов в составе московского ЦСКА. Гомельский подчеркнул, что выбирал самых старательных игроков.



«Хэкетт, Курбанов и Милутинов. Они самые старательные на площадке, самые самоотверженные», — написал Гомельский в своей веб-конференции.



Ранее стало известно, что ЦСКА выбрал новую трансферную цель после срыва перехода Кевина Пангоса. Как сообщают несколько инсайдеров, армейцы рассматривают кандидатуру Брэда Уонамэйкера. 32-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы остаться в НБА, но рассматривает и предложения из Европы. Ранее сообщалось, что Уонамэйкера хотят пригласить «Партизан», «Маккаби» и «Виртус».

Новость по теме Владимир Гомельский оценил возможный переход Брэда Уонамейкера в ЦСКА