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Владимир Гомельский назвал трёх любимых игроков в составе ЦСКА

Владимир Гомельский назвал трёх любимых игроков в составе ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал трёх своих любимых баскетболистов в составе московского ЦСКА. Гомельский подчеркнул, что выбирал самых старательных игроков.

«Хэкетт, Курбанов и Милутинов. Они самые старательные на площадке, самые самоотверженные», — написал Гомельский в своей веб-конференции.

Ранее стало известно, что ЦСКА выбрал новую трансферную цель после срыва перехода Кевина Пангоса. Как сообщают несколько инсайдеров, армейцы рассматривают кандидатуру Брэда Уонамэйкера. 32-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы остаться в НБА, но рассматривает и предложения из Европы. Ранее сообщалось, что Уонамэйкера хотят пригласить «Партизан», «Маккаби» и «Виртус».

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