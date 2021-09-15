Аарон Гордон получил новый контракт на $ 92 млн

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «Твиттере». По сведениям источника, соглашение рассчитано на $ 92 миллиона и будет пролонгировано на 4 года. В сделку включена опция игрока на сезон-2025/2026.



В минувшем розыгрыше плей-офф Гордон набирал в среднем за матч 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи. В регулярном чемпионате на счету форварда 10,2 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи.



Ранее известный аналитик НБА Брайан Гельцайлер выразил мнение, что предстоящий сезон станет очень интересным для «Денвер Наггетс». Критик считает, что «Наггетс» будут основной угрозой для «Лос-Анджелес Лейкерс» и его лидера — Леброна Джеймса.

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