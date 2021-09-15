Главный тренер сборной Бразилии подал в отставку
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Главный тренер сборной Бразилии по баскетболу Александар Петрович принял решение покинуть свой пост, сообщает Eurohoops. 62-летний хорватский специалист работал в сборной Бразилии с 2017 года. Под его руководством сборная Бразилии принимала участие в чемпионате мира 2019 года, где заняла 13-е место.
Кроме того, под руководством Петровича, сборная вышла на Кубок Америки ФИБА 2022 года. Сборная Бразилии не участвовала в Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку не прошла квалификацию, уступив в финале сборной Германии.
Петрович хочет сосредоточиться на работе в итальянском клубе «Виктория Либертас», который он недавно возглавил, именно с этим связано его решение покинуть сборную Бразилии.
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