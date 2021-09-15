Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА показал, как прошёл медиадень команды перед стартом сезона Евролиги

ЦСКА показал, как прошёл медиадень команды перед стартом сезона Евролиги
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видеоролик с медиадня команды перед стартом сезона в Евролиге.

Если у вас не отображается видеоролик, то его можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

«Медиадень — это всегда возможность немного расслабиться, поулыбаться и просто отвлечься от рутины. Радуемся новой форме, фотографируемся для Евролиги и Единой лиги ВТБ, шутим с фотографами и одноклубниками. В общем, тут весело!

Об этом никто не хочет рассказывать, но я скажу — в этот день все пытаются привести в порядок причёску, прийти сюда и выглядеть достойно. Это другая сторона нашей профессии», — рассказал Дэниел Хэккетт.

ЦСКА проведёт первый матч нового сезона в Евролиге 1 октября на выезде с «Олимпией Милан».

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021