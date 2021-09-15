ЦСКА показал, как прошёл медиадень команды перед стартом сезона Евролиги

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видеоролик с медиадня команды перед стартом сезона в Евролиге.

Если у вас не отображается видеоролик, то его можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

«Медиадень — это всегда возможность немного расслабиться, поулыбаться и просто отвлечься от рутины. Радуемся новой форме, фотографируемся для Евролиги и Единой лиги ВТБ, шутим с фотографами и одноклубниками. В общем, тут весело!



Об этом никто не хочет рассказывать, но я скажу — в этот день все пытаются привести в порядок причёску, прийти сюда и выглядеть достойно. Это другая сторона нашей профессии», — рассказал Дэниел Хэккетт.



ЦСКА проведёт первый матч нового сезона в Евролиге 1 октября на выезде с «Олимпией Милан».



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.



В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).