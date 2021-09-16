Деннис Шрёдер отреагировал на потерю 84-миллионного контракта с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деннис Шрёдер пошутил насчёт потери контракта на $ 84 млн с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я собираюсь сделать это один раз. Вставьте сюда свою лучшую шутку о потерянных деньгах. У меня сегодня день рождения. Давайте уже покончим с этим и вернёмся к делу», — написал Деннис Шрёдер в своём «инстаграме», прикрепив фотографии на улице на фоне дорогих машин и сумок и добавив мемы, посвящённые потерянному им контракту.
Напомним, по ходу прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», которые были готовы подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия. Игрок принял исключение среднего уровня для неналогоплательщиков от «Селтикс» и выйдет на рынок свободных агентов через год в надежде получить более высокую зарплату.
Шрёдер подписал с «Бостоном» однолетний контракт на $ 5,9 млн.
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