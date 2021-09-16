Владимир Гомельский отреагировал на смерть легендарного тренера Душана Ивковича

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился воспоминаниями о сербском тренере Душане Ивковиче, скончавшемся 16 сентября в возрасте 77 лет.



«Душан Ивкович провёл в баскетболе всю свою сознательную жизнь, не переставал жить баскетболом и после того, как закончил свою тренерскую карьеру: он возглавлял белградскую баскетбольную академию, учил подрастающее поколение тренеров. Он жил этой игрой и внёс огромнейший вклад в её развитие.



Близко познакомиться с Душаном Ивковичем мне удалось, когда он работал в ЦСКА. Мы сохранили очень тёплые отношения на всё время, были неоднократные встречи и после его работы в Москве. Он как тренер двинул баскетбол вперёд. Да, его концепция баскетбола отличается от Пэта Райли или Фила Джексона, но эта концепция доказала свою жизнеспособность годами. Мне очень нравилось, что его подход к баскетболу не был уникальным, но он был универсальным. Это огромный вклад в дело развития игры.



Я скорблю вместе с близкими и родственниками Душана. Мы скорбим всей семьёй. Ушёл человек, который очень многое сделал для баскетбола. Он создал себе имя сам. Для баскетбола Душан Ивкович не умер, а продолжает жить с нами, с развитием игры — это, наверное, самое важное. Мы ещё очень долго будем ссылаться на его идеи, концепции развития игры», — сказал Владимир Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.