ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Душана Ивковича

Московский ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого баскетбольного тренера Душана Ивковича.



«Сегодня на 78-м году жизни не стало одного из величайших тренеров в истории мирового баскетбола Душана Ивковича…



Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА выражает искренние соболезнования всем родным и близким Душана Ивковича», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в «Твиттере».

Напомним, Душан Ивкович скончался в возрасте 77 лет. О смерти прославленного специалиста рассказал его друг Горан Калинич.



Ивкович считается одним из самых успешных европейских тренеров всех времён. Он возглавлял такие команды, как «Партизан», «Арис», «Раднички Белград», «Шибеник», «Воеводину», ПАОК, «Панионис», «Олимпиакос», АЕК, ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Анадолу Эфес».



На счету Ивковича две победы в Евролиге, а также успех сборных Югославии и Сербии на чемпионате мира 1990 года и чемпионатах Европы 1989, 1991 и 1995 годов.



Московский ЦСКА под руководством Ивковича трижды становился чемпионом России и один раз — обладателем Кубка России.