Елевич: Ивкович — один из немногих тренеров, который болел за Россию

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал смерть легендарного сербского тренера Душана Ивковича, который скончался в возрасте 77 лет.



«Абсурд, прям не верю. Ивкович был моим близким другом. К сожалению, жизнь такая: неизвестно, где споткнёшься, где упадёшь. Это один из немногих тренеров, который болел за Россию. Ивкович, Блатт, Мессина — люди, которые делились своим опытом, не боялись. Я у этих людей многое почерпнул, мы много беседовали на разные темы. Мы с Ивковичем относились друг к другу с большим уважением, буквально летом разговаривали с ним. Очень неожиданно», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Душан Ивкович скончался в возрасте 77 лет. О смерти прославленного специалиста рассказал его друг Горан Калинич.



Ивкович считается одним из самых успешных европейских тренеров всех времён. Он возглавлял такие команды, как «Партизан», «Арис», «Раднички Белград», «Шибеник», «Воеводину», ПАОК, «Панионис», «Олимпиакос», АЕК, ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Анадолу Эфес».



На счету Ивковича две победы в Евролиге, а также успех сборных Югославии и Сербии на чемпионате мира 1990 года и чемпионатах Европы 1989, 1991 и 1995 годов.



Московский ЦСКА под руководством Ивковича трижды становился чемпионом России и один раз — обладателем Кубка России.

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