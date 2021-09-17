Сергей Иванов: ни один из российских клубов не готов пополнить Единую лигу ВТБ

Член Совета безопасности РФ, почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мнением о возможности расширить турнир за счёт российских клубов.



«Все российские клубы, кроме клубов-участников Лиги ВТБ, свои бюджеты не оглашают, и мы не знаем их бюджеты. Поэтому я не знаю, кто ещё в России по бюджету близок к клубам Лиги ВТБ. «Самара» — не первый год кандидат, так сказать, не первый год в предбаннике стоят. Они уверяют нас, что их бюджета хватит, но у них нет зала до сих пор. Вот когда у них будет достроен зал, тогда клубы Единой лиги ВТБ примут решение. Каких-либо поползновений или заявок сейчас нет от российских клубов. По моим данным, ни один из них не готов», — приводит слова Иванова «Р-Спорт».



В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ выступят 12 клубов, включая восемь российских – ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Енисей», «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор».

Новость по теме Названы бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других российских клубов Единой лиги ВТБ