Майк Джеймс отреагировал на информацию о получении рекордной зарплаты в чемпионате Франции

Экс-игрок ЦСКА, американец Майк Джеймс прокомментировал информацию о том, что он получил крупнейший контракт в истории чемпионата Франции. Ранее в СМИ сообщалось, что защитник подписал соглашение сроком на один год на сумму € 1,4 млн (€ 900 тыс. чистыми).
«Перестаньте верить всему в интернете», — написал Майк Джеймс в своём «твиттере».
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
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