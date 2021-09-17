«Химки» официально заявились в Суперлигу на следующий сезон

Баскетбольный клуб «Химки» подал заявку на участие в чемпионате Суперлиги 1 в сезоне-2021/2022, сообщает официальный сайт команды.



В новом сезоне Суперлиги 1 сыграют 15 команд: «Барнаул», «Динамо» (Владивосток), «Иркут», «Самара», «Химки», «Университет-Югра», «Уфимец», ЦСКА-2, «Купол-Родники», «Новосибирск», ПБК МБА, «Руна-Баскет», ТЕМП-СУМЗ-УГМК, «Уралмаш», «ЦОП Локомотив».



Кроме того, «Химки» примут участие в Кубке России.



Главным тренером подмосковного клуба останется Андрей Мальцев, его ассистентами будут Виктор Бережной, Глеб Плотников и Евгений Бурин.



Напомним, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2021/2022 клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ.



Баскетбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.