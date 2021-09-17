У Дуэйна Уэйда родился ребёнок от другой женщины во время отношений с будущей женой

Габриэль Юнион, жена бывшего баскетболиста «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, в своей книге «Есть что-нибудь сильнее?» рассказала о том, что она испытала, когда узнала, что у Уэйда родился ребёнок от другой женщины.
«В 2013 году, до того, как мы поженились, у Дуэйна Уэйда родился ребёнок от другой женщины. Конечно, в тот момент, когда этот ребёнок был зачат, у нас было не всё гладко в отношениях. Но когда он рассказал мне об этой беременности, наши отношения были гораздо лучше.
Я была потрясена, это мягко сказано. Есть люди, которые были огорчены тем, что раньше я не говорила об этой травме. У меня не было слов, и даже после огромного количества сеансов психотерапии я не уверена, что мне под силу подобрать слова. Но правда очень важна», — цитирует отрывок из книги Юнион HeatNation.
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