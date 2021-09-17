Кавай Леонард может пропустить весь следующий сезон НБА

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер сообщил, что сроки восстановления форварда Кавая Леонарда остаются неизвестными.
«Никто не знает на этом этапе, сыграет ли Кавай в предстоящем сезоне. Возможно. Конечно, это возможно. Всё будет зависеть от того, что скажут врачи и сам Кавай», — приводит слова Стива Баллмера USA Today.
В середине августа стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Кавай мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Игрок выбрал первый вариант.
В июле Леонард перенёс операцию по восстановлению разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА прошлого сезона. В 52 матчах прошлого регулярного чемпионата Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.
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