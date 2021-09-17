Дэмьен Лиллард выбрал клуб, где хочет создать суперкоманду в случае обмена из «Портленда»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит сообщил, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может перейти в «Нью-Йорк Никс», если он решит покинуть свой нынешний клуб.
«Лиллард убеждён, что смог бы привлечь громкие имена, если бы играл в «Нью-Йорк Никс». Он не хочет присоединяться к суперкоманде, он хочет создать собственную, если однажды выберет такой путь. Он думает, что другие игроки захотели бы играть с ним, если бы он был в таком клубе, как «Нью-Йорк», — сказал Стивен Эй Смит в подкасте The Lowe Post.
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.
- 17 сентября 2021
-
23:52
-
22:49
-
21:55
-
21:29
-
20:54
-
19:13
-
18:56
-
17:40
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
13:56
-
13:31
-
12:59
-
12:37
-
12:01
-
11:41
-
10:36
-
10:30
-
09:21
-
08:27
-
00:52
- 16 сентября 2021
-
23:55
-
23:17
-
22:22
-
21:00
-
20:21
-
19:23
-
18:16
-
17:25
-
16:48
-
15:48
-
14:13
-
13:06
-
12:53