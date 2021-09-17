Дэмьен Лиллард выбрал клуб, где хочет создать суперкоманду в случае обмена из «Портленда»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит сообщил, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может перейти в «Нью-Йорк Никс», если он решит покинуть свой нынешний клуб.



«Лиллард убеждён, что смог бы привлечь громкие имена, если бы играл в «Нью-Йорк Никс». Он не хочет присоединяться к суперкоманде, он хочет создать собственную, если однажды выберет такой путь. Он думает, что другие игроки захотели бы играть с ним, если бы он был в таком клубе, как «Нью-Йорк», — сказал Стивен Эй Смит в подкасте The Lowe Post.



Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.