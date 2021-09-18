УНИКС может подписать экс-игрока «Юты» Брэнтли

Американский форвард Джаррелл Брэнтли может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает BasketNews. По информации источника, казанский УНИКС может подписать 25-летнего игрока.

Ранее «Юта Джаз» отчислила Брэнтли из состава. За «джазменов» баскетболист выступал в течение двух сезонов. В минувшем сезоне Брэнтли принял участие в 28 матчах НБА, набирая в среднем по 2,3 очка и 1,0 подбора.

Ранее стало известно, что УНИКС согласовал контракт с атакующим защитником О Джеем Мэйо. Игрок был выбран под третьим номером на драфте НБА 2008 года «Мемфис Гриззлиз» и стал одним из ключевых игроков команды уже в первом сезоне. Набирая 18,5 очка, он вошёл в символическую сборную лучших новичков НБА.

Казанский клуб в следующем сезоне выступает в Евролиге. Регулярный чемпионат команда откроет 1 октября, когда примет на своей площадке «Зенит». В составе казанцев выступает ещё один игрок с многолетним опытом в НБА Марио Хезонья. 26-летний хорват играл за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд».