«Монако» показал кадры прибытия Майка Джеймса в Монте-Карло

Экс-баскетболист ЦСКА Майк Джеймс прибыл в Монте-Карло, где официально подписал однолетний контракт с новичком Евролиги «Монако».

Фото можно посмотреть в «твиттере» БК «Монако».

По данным BasketNews, Джеймс за год получит 1,4 млн евро (900 тыс. евро «чистыми»), что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс» после отстранения от игр ЦСКА из-за конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. В сентябре Майк некоторое время выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.