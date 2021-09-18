Шакил О'Нил назвал любимого игрока в НБА

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил в эфире шоу на телеканале TNT назвал своего любимого игрока в беседе с телеведущим Стивеном Эй Смитом.



«В составе „Голден Стэйт“ играет мой любимый баскетболист Стефен Карри, у них есть Клэй Томпсон, который вернулся в состав, Дрэймонд Грин и Уайзман. У них есть интересные фишки. Но, послушайте, „Клипперс“? Не стоит говорить о командах, которые ещё ничего не выиграли.



Карри мне нравится, потому что он делает то, чего я раньше никогда не видел. Часто, когда я пытаюсь сравнить старое поколение с новым, люди говорят, что я хейтер. Но, во -первых, я был слишком хорош, чтобы кого-то ненавидеть. Во-вторых, я никогда не видел никого, кто был бы похож на Стефена, поэтому он мой любимый игрок», — сказал О'Нил.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

