Шакил О'Нил назвал любимого игрока в НБА

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил в эфире шоу на телеканале TNT назвал своего любимого игрока в беседе с телеведущим Стивеном Эй Смитом.
«В составе „Голден Стэйт“ играет мой любимый баскетболист Стефен Карри, у них есть Клэй Томпсон, который вернулся в состав, Дрэймонд Грин и Уайзман. У них есть интересные фишки. Но, послушайте, „Клипперс“? Не стоит говорить о командах, которые ещё ничего не выиграли.
Карри мне нравится, потому что он делает то, чего я раньше никогда не видел. Часто, когда я пытаюсь сравнить старое поколение с новым, люди говорят, что я хейтер. Но, во -первых, я был слишком хорош, чтобы кого-то ненавидеть. Во-вторых, я никогда не видел никого, кто был бы похож на Стефена, поэтому он мой любимый игрок», — сказал О'Нил.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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