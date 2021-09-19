Леброн Джеймс рассказал, что его раздражает в баскетболистах НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что его раздражает, когда баскетболисты тратят время на тренировках впустую, работая над теми аспектами, которые никогда не будут использовать в игре.



«Почему так много игроков работают над тем, что не станут использует в игре? Серьёзно. Это слегка раздражает», — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.

