Марк Газоль может перейти в «Голден Стэйт»

Центровой Марк Газоль может присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз» в середине сезона, сообщает The Athletic.

В «Уорриорз» 36-летний Газоль может сыграть роль, которую выполнял центровой Эндрю Богут. «Голден Стэйт» подписал Богута в марте 2019 года, австралиец получал ограниченные минуты и выполнял преимущественно защитную работу. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр считает, что Газоль отлично впишется в команду.



Марк Газоль стал свободным агентом несколько дней назад после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс" в «Мемфис Гриззлиз», откуда был отчислен. Центровой сейчас находится в Испании и рассматривает возможность продолжения карьеры в клубе второго дивизиона страны «Жирона», владельцем которого он является.