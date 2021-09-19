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Марк Газоль может перейти в «Голден Стэйт»

Марк Газоль может перейти в «Голден Стэйт»
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Центровой Марк Газоль может присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз» в середине сезона, сообщает The Athletic.

В «Уорриорз» 36-летний Газоль может сыграть роль, которую выполнял центровой Эндрю Богут. «Голден Стэйт» подписал Богута в марте 2019 года, австралиец получал ограниченные минуты и выполнял преимущественно защитную работу. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр считает, что Газоль отлично впишется в команду.

Марк Газоль стал свободным агентом несколько дней назад после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс" в «Мемфис Гриззлиз», откуда был отчислен. Центровой сейчас находится в Испании и рассматривает возможность продолжения карьеры в клубе второго дивизиона страны «Жирона», владельцем которого он является.

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