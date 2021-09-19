Один из главных травматиков НБА получил контракт на $ 15 млн, ни разу не сыграв за команду

«Хьюстон Рокетс» подписал новый трёхлетний контракт на 15 млн долларов с защитником Данте Экзамом, сообщает журналист ESPN Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».

Контракт Экзама не полностью гарантирован, примерно 50% зарплаты может быть выплачено в виде различных бонусов. Вероятно, речь идёт о количестве проведённых матчей, учитывая подверженность баскетболиста травмам.

«Рокетс» приобрели австралийца в январе этого года в результате обмена Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». Экзам не сыграл за команду ни одного матча из-за травмы икроножной мышцы. Всего в сезоне-2020/2021 Экзам принял участие в 6 матчах в составе «Кливленд Кавальерс», набирая в среднем 3,8 очка, 2,8 подбора и 2,2 передачи. Летом Данте помог сборной Австралии завоевать бронзовые медали Олимпиады в Токио, набирая в среднем 9,0 очка, 3,7 подбора и 2,8 передачи.