«Голден Стэйт» может вернуть игрока чемпионской команды — 2018

В клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» может вернуться его бывший игрок — разыгрывающий Куинн Кук. Как сообщает «твиттер» The Warriors Talk, 28-летний баскетболист, выигравший с командой чемпионство в 2018 году, пройдёт просмотр на предмет возможного подписания контракта.



Последний сезон Кук провёл в составе «Кливленд Кавальерс», отыграв всего в семи матчах. Ранее разыгрывающий также защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс».



Ранее стало известно, что в «Голден Стэйт» также может перейти Марк Газоль. В «Уорриорз» 36-летний Газоль может сыграть роль, которую выполнял центровой Эндрю Богут. «Голден Стэйт» подписал Богута в марте 2019 года, и австралиец получал ограниченные минуты, выполняя преимущественно оборонительную работу.