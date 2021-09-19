Адам Ханга — о переходе из «Барселоны» в «Реал»: я не сделал ничего плохого

Лёгкий форвард Адам Ханга прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Реал». Соглашение мадридского клуба с 32-летним баскетболистом рассчитано до 2023 года.



«Я не сделал ничего плохого. Да, в итоге я перешёл в «Реал», но когда покидал «Барсу», то был готов подписать контракт с любой командой», — приводит слова форварда «твиттер» DAZN.



В прошлом сезоне Евролиги Ханга провёл 41 матч, набирая в среднем 4,6 очка, 2,2 подбора, 1,7 передачи и 1,1 перехвата.



32-летний венгерский баскетболист выступал в составе «Барселоны» последние четыре сезона. До этого он успел поиграть за такие клубы, как итальянский «Авеллино» (2014-2015), испанские «Баскония» (2013-2017) и «Манреса» (2011-2013), а также венгерский «Альбакомп» (2006-2011).

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