Курбанов праздновал с кубком, Итудис помогал поднимать рекламный щит. Фото победы ЦСКА

19 сентября в Москве на площадке стадиона «ВТБ Арена» в финальном матче за Суперкубок Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над «Зенитом» и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 81:73 в пользу команды Димитриса Итудиса.

Петербургский «Зенит» потерял Шабазза Напьера на первой минуте матча с ЦСКА в Суперкубке лиги ВТБ. Игрок получил травму в столкновении с соперником, его под руки увели в раздевалку.

Самым результативным игроком армейцев стал Уилл Клайберн — 18 очков, у «Зенита» лучшим был Билли Бэрон (17 очков).

Самым ценным игроком турнира признан форвард ЦСКА Уилл Клайберн. В символическую сборную Суперкубка лиги ВТБ вошли Марио Хезонья (УНИКС), Билли Бэрон («Зенит»), Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Зенит») и Никола Милутинов (ЦСКА). Лучшим тренером турнира признали наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.