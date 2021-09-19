Сергей Кущенко: из стана «Зенита» сообщили, что у Шабазза Напьера серьёзная травма

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер получил серьёзную травму в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Из стана «Зенита» сообщили, что у Шабазза Напьера серьёзная травма. Конечно, эта травма огорчила нас. При этом «Зенит» в конструкции игры не потерял ритм, справился и за счёт защиты был близок к ЦСКА. Качество баскетбола уже близко к тому, что команды хотят показать в сезоне.



У ЦСКА выделю Милутинова, который добавляет вариативности. ЦСКА долгое время не мог найти такого центрового. Теперь у ЦСКА он есть, Милутинов и подбирает, и подвешивает, и отдает пас из «краски». Он просто украшает атаку ЦСКА, и в защите он тоже хорош», — приводит слова Кущенко «Р-Спорт».

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