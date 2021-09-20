Димитрис Итудис рассказал, за что извинялся перед командой ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» (81:73) в финале Суперкубка лиги ВТБ.



«Поздравляю команду. Это было важно. Мы как клуб хотим посвятить этот Суперкубок, носящий имя Александра Гомельского, господину Душану Ивковичу, моему другу Дуде. Он очень много значил для клуба, для меня лично. Он начал новую эру для ЦСКА, реорганизовал клуб, привнёс много нового, инноваций во многих аспектах. Соболезнования его любимой жене Нене, сыновьям Павле и Петару. Его будет не хватать баскетбольному миру, его друзьям, но мы, знавшие его ближе, всегда будем хранить его память в своих душах и сердцах.



Мы немного нервничали, я нервничал, мне пришлось извиняться перед своей командой за это. Особенно когда Напьер получил травму, мы получили дополнительную эмоциональную нагрузку, став фаворитом. «Зенит» — жёсткая команда, у неё есть талантливые игроки и, конечно же, тренеры. Пока заметно, особенно в игре с «Локо», но и во второй игре, что мы не готовы играть непрерывно с постоянной скоростью и так далее. Начала матчей очень хороши, но потом мы немного сбавляем, в том числе из-за того, что они много прессинговали.



В целом мы контролировали игру, мы получили хороший заряд на борьбу в третьей четверти, это командная победа, и я рад за команду. Хорошо, что я и все тренеры видим, что у команды неплохой потенциал. У нас есть много возможностей для прогресса. Официальные игры начинаются сейчас, поэтому мы будем развиваться через них. Спасибо всей команде, организации и болельщикам, которые пришли сюда, чтобы поддержать нас», — цитирует Итудиса официальный сайт клуба.