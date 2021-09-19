Как же не повезло «Зениту»! Упущен реальный шанс наконец-то огорчить ЦСКА

ЦСКА обыграл «Зенит» (81:73) и стал обладателем первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн (18 очков), лучшей результативностью у «Зенита» отметился Билли Бэрон (17 очков). В матче за третье место УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» (84:70).

Суперкубок — турнир неофициальный, но уже через год ситуация должна измениться. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал понять, что со следующего сезона у соревнования будет официальный статус. В любом случае можно говорить, что сезон-2021/2022 в российском баскетболе стартовал. На площадке была реальная борьба, ничем не похожая на предсезонные турниры, где ЦСКА и «Зенит» обменялись победами.

«Зенит» разгромил ЦСКА (100:73) на домашнем Кубке Кондрашина и Белова. Армейцы взяли реванш у сине-бело-голубых (75:64) во время предсезонного турнира на Кипре. Глобальные выводы по этим встречам делать было рано, но отрицать силу «Зенита» нельзя. Команда Хавьера Паскуаля неплохо усилилась и настроена как минимум повторить результат прошлого сезона с выходом в плей-офф Евролиги. В Единой лиге ВТБ «Зенит» нацелен прервать гегемонию ЦСКА.

Суперкубок — подходящая возможность для «Зенита» заявить о серьёзности своих амбиций. Однако сине-бело-голубым крупно не повезло. Уже на первой минуте травму голеностопа получил разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер, которого под руку увели в раздевалку. Днём ранее Напьер настрелял 33 очка в полуфинале Суперкубка с УНИКСом (83:76). Сильный игрок задней линии, который способен стать апгрейдом ушедшему в НБА Кевину Пангосу.



Очевидно, что для «Зенита» потеря Напьера оказалась неприятной неожиданностью. Нападение команды из Санкт-Петербурга в первой четверти не работало — 10:21. Во второй десятиминутке Паскуаль сумел перестроить игру команды. На перерыв ушли при счёте 34:29 в пользу ЦСКА. Интрига на вторую половину оставалась, но всё-таки потеря Напьера — серьёзный удар для «Зенита», что заметно облегчало задачу достижения положительного результата для армейцев.

В третьей четверти ЦСКА смотрелся увереннее. Около 90% игрового отрезка армейцы держали отрыв 7-12 очков, не позволяя «Зениту» сократить отставание хотя бы до двух владений. На результативные действия Джордана Лойда, Сергея Карасёва, Джордана Мики и Алекса Пойтресса в составе армейцев отвечали Алексей Швед, Уилл Клайберн, Габриэль Лундберг, Марюс Григонис, Никола Милутинов. Как итог — 59:50 в пользу ЦСКА по итогам трёх четвертей.

К сожалению, в четвёртой десятиминутке самым запоминающимся моментом стала непродолжительная проблема с освещением на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». «Зенит» не смог довести дело до напряжённой концовки. Да, пару раз удалось сократить отставание до 5-6 очков за три с небольшим минуты до финальной сирены, но армейцы в следующей же атаке отличались результативными действиями и увеличивали отрыв. В общем, ЦСКА держал соперника на приличной дистанции и спокойно довёл дело до победы — 81:73.

У «Зенита» был реальный шанс наконец-то огорчить ЦСКА в турнире с достаточно высокой значимостью. Травма Напьера однозначно сказалась на ходе игры. Не факт, что наличие Шабазза на паркете принесло бы «Зениту» победу, но жизнь команды Димитриса Итудиса явно была бы сложнее. Большую интригу надеемся увидеть в следующей дуэли ЦСКА и «Зенита». Ждать осталось не так уж долго. 12 октября армейцы в Москве примут сине-бело-голубых в матче регулярного чемпионата Евролиги.