Мэджик Джонсон назвал величайшего игрока современности

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон встретился с Леброном Джеймсом на матче команды по американскому футболу.



«Встретился сегодня с величайшим игроком современности», — написал Джонсон в своём «инстаграме».



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.