Мэджик Джонсон назвал величайшего игрока современности
Поделиться
Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон встретился с Леброном Джеймсом на матче команды по американскому футболу.
«Встретился сегодня с величайшим игроком современности», — написал Джонсон в своём «инстаграме».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
Комментарии
- 20 сентября 2021
-
10:20
-
09:56
-
09:16
-
00:00
- 19 сентября 2021
-
23:48
-
23:45
-
23:38
-
22:56
-
22:52
-
22:05
-
21:01
-
20:08
-
19:33
-
18:34
-
18:00
-
17:13
-
16:40
-
15:51
-
15:09
-
14:22
-
13:20
-
12:11
-
11:14
-
10:23
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
00:48
- 18 сентября 2021
-
23:01
-
22:38
-
21:55
-
20:53
-
20:12
-
19:40
-
18:36
Партнерский контент