Шакил О'Нил назвал свой нынешний вес

Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил рассказал о своей физической форме. Напомним, сейчас О'Нил является популярным ведущим и аналитиком.



«Я всегда старался находиться в неплохой форме, но в моём представлении быть себя в форме – это хотя бы не иметь такого живота, как у Чарльза Баркли.



Когда я раздеваюсь, то сразу вижу пару лишних килограммов. Сейчас я вешу 175 килограммов, с 14 процентами жира в организме. В своём первом чемпионском сезоне я весил 156 килограммов и был счастлив. Во втором – 166, в третьем – 179», — рассказал О`Нил в подкасте Big Shot Bob.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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