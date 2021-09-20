Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ведёт переговоры со сборной Греции

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис близок к подписанию контракта со сборной Греции. По данным издания Sport24.gr, 51-летний специалист прямо сейчас ведёт переговоры с греческой федерацией баскетбола. Отмечается, что новый президент греческой федерации Вангелис Лиолиос считает приоритетным подписание контракта именно с Итудисом.



Ранее должность главного тренера сборной Греции покинул Рик Питино. Специалист принял такое решение после того как команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В матче квалификационного турнира Греция уступила Чехии (72:97).



Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Специалист дважды выиграл с клубом Евролигу и шесть раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

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