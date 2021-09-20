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УНИКС подписал 25-летнего экс-игрока НБА

УНИКС подписал 25-летнего экс-игрока НБА
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Американский форвард Джаррелл Брэнтли стал игроком казанского УНИКСа, сообщает официальный сайт казанской команды. Соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Нынешний сезон станет для выпускника университета Чарльстона третьим в профессиональном баскетболе. Первые два он провёл в «Юте Джаз».

В своём дебютном сезоне-2019/2020 Брэнтли вошёл в символическую пятёрку и в сборную новичков G-лиги НБА, показав в составе фарм-команды «джазменов» «Солт-Лейк-Сити Старз» солидную статистику, набирая в среднем 18,9 очка, 7,7 подбора, 3,6 ассиста и 1,5 перехвата за игру.

В минувшем чемпионате НБА американский форвард принял участие в 31 игре за «Юту», в среднем набирая 2,3 очка, а также делая 1,0 подбора и отдавая 0,5 передачи за 5 минут на паркете.

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