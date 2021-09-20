Россия, Украина и ещё 4 страны претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу

Шесть стран, включая Россию, подали заявки на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, сообщает официальный сайт ФИБА. Помимо России, на организацию Евробаскета претендуют Украина, Латвия, Венгрия, Финляндия и Кипр.



42-й в истории чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в сентябре 2025 года и будет организован четырьмя странами по формуле, которая была введена в 2015 году. Одна из стран, помимо соревнований в своей группе, организует финальную стадию турнира.



Россия, Украина, Венгрия и Латвия подали заявки на проведение как группового этапа, так и на проведение плей-офф. Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию группового этапа.



Следующий чемпионат Европы пройдёт в 2022 году в Чехии, Грузии, Германии и Италии. Финальная часть турнира состоится в Берлине.