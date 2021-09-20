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Россия, Украина и ещё 4 страны претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу

Россия, Украина и ещё 4 страны претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу
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Шесть стран, включая Россию, подали заявки на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, сообщает официальный сайт ФИБА. Помимо России, на организацию Евробаскета претендуют Украина, Латвия, Венгрия, Финляндия и Кипр.

42-й в истории чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в сентябре 2025 года и будет организован четырьмя странами по формуле, которая была введена в 2015 году. Одна из стран, помимо соревнований в своей группе, организует финальную стадию турнира.

Россия, Украина, Венгрия и Латвия подали заявки на проведение как группового этапа, так и на проведение плей-офф. Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию группового этапа.

Следующий чемпионат Европы пройдёт в 2022 году в Чехии, Грузии, Германии и Италии. Финальная часть турнира состоится в Берлине.

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