Гомельский высказался о том, что главный тренер ЦСКА ведёт переговоры со сборной Греции
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал информацию о том, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ведёт переговоры со сборной Греции.
«Совмещать клуб и сборную — очень сложно. Но какая сторона будет страдательной, можно будет определить только в процессе», — написал Гомельский в своей веб-конференции.
Ранее должность главного тренера сборной Греции покинул Рик Питино. Специалист принял такое решение после того как команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В матче квалификационного турнира Греция уступила Чехии (72:97).
Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Специалист дважды выиграл с армейским клубом Евролигу и шесть раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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