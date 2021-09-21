Мэджик Джонсон отреагировал на то, что Леброн Джеймс опубликовал фото с ним

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на пост, который ранее в своём «твиттере» разместил лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. Джеймс поделился с подписчиками совместной с Джонсоном фотографией.
«В сумме у нас 19 серий в финалах Национальной баскетбольной ассоциации, 9 чемпионств НБА, 7 титулов самых ценных игроков лиги, а также 7 титулов самых ценных игроков финалов… Безумие», — написал Джонсон у себя в «твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Мэджика Джонсона в «Твиттере».
Леброн Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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