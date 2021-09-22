Тренер НБА назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться

Известный тренер Стэн ван Ганди комплиментарно высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Против него сложнее всего защищаться», — приводит слова ван Ганди на странице Baltej_hoops в «твиттере» со ссылкой на glass podcast.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.



В августе Карри продлил контракт с «Уорриорз», став первым игроком в истории НБА, подписавшим за карьеру как минимум два контракта на сумму более 200 миллионов долларов.