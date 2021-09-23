Владелец «Голден Стэйт» наказан за тамперинг в отношении Бена Симмонса
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб оштрафован НБА на $ 50 тыс. за нарушение правил о тамперинге, сообщает ESPN.
Лэйкоб ранее заявил, что «Уорриорз» не заинтересованы в обмене форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса. Кроме того, Лэйкоб сказал, что Симмонс повторяет навыки форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и получает слишком высокую зарплату. Устав лиги запрещает упоминание баскетболистов других клубов в контексте возможного влияния на трансфер.
В межсезонье Бен Симмонс сообщил руководству «Филадельфии», что не собирается приезжать в тренировочный лагерь и не намерен больше играть в составе команды. «Уорриорз» назывались одним из главных претендентов на обмен Симмонса в НБА.
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