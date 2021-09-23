«Миннесота» уволила президента из-за интимных отношений с сотрудником организации

Стала известна причина, по которой клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» уволил Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям. Как сообщает The Athletic, в «Тимбервулвз» были недовольны тем, как Росас ведёт дела клуба. Атмосфера в клубе описывается как «дисфункциональная», «напряжённая» и «токсичная».
Кроме того, руководители других клубов и агенты баскетболистов многократно жаловались на то, в каком стиле Росас ведёт переговоры.
Ещё одной причиной увольнения Росаса стало то, что клуб узнал об интимных отношениях с одним из сотрудников клуба. Росас на данный момент состоит в браке, из-за чего это и стало одной из причин негативного отношения владельцев клуба к этой ситуации, несмотря на то что отношения выстраиваются по обоюдному согласию.
43-летний специалист трудился в клубе с мая 2019 года, ранее он успел поработать в «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс».
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