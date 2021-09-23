Агент рассказал о продолжении карьеры Тимофея Мозгова

Станислав Рыжов, агент Тимофея Мозгова, рассказал о продолжении карьеры своего подопечного.
«Тимофей тренируется с «Химками» Андрея Мальцева, которые выступят в Суперлиге-1. Можно сказать, остался с прежним тренером с прошлого сезона. Мы благодарны «Химкам» за предоставленную возможность для тренировок! И продолжаем мониторить рынок. Так вышло, что летом чистый центровой никому не был нужен — сколько ни искали. Продолжаем следить за ситуацией.
Я могу подтвердить, что переговоры с «Локомотивом-Кубань» были, причём в начале августа, тогда как утечка информации в прессе произошла недавно, в середине сентября. Обсуждать сумму некорректно, а чистого центрового краснодарцы в итоге так и не подписали. Они приобрели Джонатана Мотли, который закрывает позиции тяжёлого форварда и центрового. А также решили сохранить Алана Уильямса, который последний год лечил травму колена.
Отъезд в НБА? Я же высказался так: «Не стоит полностью исключать, что Мозгов позднее в течение сезона может получить предложение вернуться в НБА». Ещё раз, «позднее в течение сезона». Понятно же, что речь может идти о весне, когда кому-то в НБА может потребоваться пополнение состава. Я не сержусь: понятно, что нужны громкие заголовки.
Завершение карьеры? Многое будет зависеть от развития событий. Он полон сил и готов играть — но именно играть. Тренироваться целый сезон без соревновательной практики — это уже другое дело. Посмотрим. На данный момент мы с ним не обсуждаем завершение карьеры», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».
- 23 сентября 2021
-
10:40
-
09:30
-
09:16
-
08:58
-
08:51
-
08:42
-
00:51
-
00:25
- 22 сентября 2021
-
23:30
-
23:02
-
22:01
-
20:54
-
20:09
-
18:08
-
17:14
-
17:05
-
16:48
-
15:11
-
13:36
-
13:26
-
12:41
-
11:59
-
10:46
-
09:34
-
00:58
- 21 сентября 2021
-
23:34
-
22:16
-
21:12
-
20:24
-
19:36
-
18:22
-
17:17
-
16:33
-
15:56
-
15:29