Агент рассказал о продолжении карьеры Тимофея Мозгова

Станислав Рыжов, агент Тимофея Мозгова, рассказал о продолжении карьеры своего подопечного.



«Тимофей тренируется с «Химками» Андрея Мальцева, которые выступят в Суперлиге-1. Можно сказать, остался с прежним тренером с прошлого сезона. Мы благодарны «Химкам» за предоставленную возможность для тренировок! И продолжаем мониторить рынок. Так вышло, что летом чистый центровой никому не был нужен — сколько ни искали. Продолжаем следить за ситуацией.



Я могу подтвердить, что переговоры с «Локомотивом-Кубань» были, причём в начале августа, тогда как утечка информации в прессе произошла недавно, в середине сентября. Обсуждать сумму некорректно, а чистого центрового краснодарцы в итоге так и не подписали. Они приобрели Джонатана Мотли, который закрывает позиции тяжёлого форварда и центрового. А также решили сохранить Алана Уильямса, который последний год лечил травму колена.



Отъезд в НБА? Я же высказался так: «Не стоит полностью исключать, что Мозгов позднее в течение сезона может получить предложение вернуться в НБА». Ещё раз, «позднее в течение сезона». Понятно же, что речь может идти о весне, когда кому-то в НБА может потребоваться пополнение состава. Я не сержусь: понятно, что нужны громкие заголовки.



Завершение карьеры? Многое будет зависеть от развития событий. Он полон сил и готов играть — но именно играть. Тренироваться целый сезон без соревновательной практики — это уже другое дело. Посмотрим. На данный момент мы с ним не обсуждаем завершение карьеры», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».